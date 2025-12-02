Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LHKJ | ISIN: CA32076V1031 | Ticker-Symbol: FMV
Tradegate
02.12.25 | 08:49
13,055 Euro
-2,39 % -0,320
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,05013,16008:52
13,08513,16008:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER
FIRST MAJESTIC SILVER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP13,055-2,39 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.