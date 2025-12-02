Nach positiven Studiendaten zu Asundexian kann Bayer auch im Hinblick auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bei den Anlegern punkten. Der Generalanwalt der Vereinigten Staaten (Solicitor General) unterstützt den Antrag auf Prüfung des Falls Durnell. Bayer setze seine mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 fort.Dieser Rückhalt durch die US-Regierung habe großen Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annehme, so Bayer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär