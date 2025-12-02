Wiesbaden - Die Produktion von Schokolade ist in Deutschland zuletzt etwas zurückgegangen.



Im Jahr 2024 wurden hierzulande knapp 1,07 Millionen Tonnen kakaohaltige Schokoladenerzeugnisse im Wert von 6,75 Milliarden Euro hergestellt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Gemessen an der Bevölkerungszahl Ende 2024 wurden damit rein rechnerisch gut 12,8 Kilogramm Schokolade pro Kopf produziert. Das entspricht wöchentlich knapp zweieinhalb Tafeln je 100 Gramm pro Kopf. 2024 wurde 5,8 Prozent weniger Schokolade hergestellt als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2019 mit 1,01 Millionen Tonnen nahm die Schokoladenproduktion um 6,2 Prozent zu.



Die Pro-Kopf-Produktion von Schokolade darf allerdings nicht mit einem Pro-Kopf-Konsum verwechselt werden: Denn in Deutschland wird deutlich mehr Schokolade exportiert als importiert. Den Menschen hierzulande steht entsprechend weniger Schokolade zur Verfügung als produziert wird. Im Jahr 2024 exportierte Deutschland 981.400 Tonnen Schokolade - etwas weniger (-0,3 Prozent) als im Vorjahr. Die Importmenge lag im Jahr 2024 bei 525.400 Tonnen. Das waren ebenfalls 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In den letzten zehn Jahren stiegen sowohl die Export- als auch die Importmenge von Schokolade deutlich an: 2024 wurde 22,1 Prozent mehr Schokolade exportiert und 22,3 Prozent mehr Schokolade importiert als im Jahr 2014.



Die Haupt-Herkunftsländer der deutschen Schokoladenimporte lagen 2024 in Europa: Ein Viertel (24,8 Prozent) der Schokoladenimporte kam aus Belgien, 16,4 Prozent aus den Niederlanden und 13,6 Prozent aus Polen. Die deutschen Schokoladenexporte gingen ebenfalls vor allem nach Europa: Die Zielländer mit der größten Exportmenge waren 2024 Frankreich (12,3 Prozent), Polen (9,9 Prozent) und das Vereinigte Königreich (9,4 Prozent).





© 2025 dts Nachrichtenagentur