Der Dezember beginnt für die Börsen mit einer schwächeren Tendenz. Der DAX fiel gestern um 1,0 % auf 23.589 Punkte, belastet durch geldpolitische Unsicherheit in den USA sowie schwache Konjunkturdaten aus dem Industriesektor. Die asiatischen Märkte starteten heute früh uneinheitlich, nachdem in Japan Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung aufkamen und die Renditen dort auf ein 17-Jahres-Hoch stiegen. Für den europäischen Markt signalisieren die Futures einen ruhigen Handelsstart. Makro im Fokus: Heute stehen für die Eurozone die vorläufigen Inflationsdaten im Mittelpunkt. Erwartet wird ...

