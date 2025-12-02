Die internationalen Börsen starteten schwach in den Dezember. In den USA belastet besonders die Uneinigkeit innerhalb der Fed: Ein Teil drängt auf Zinssenkungen, andere warnen vor erneutem Preisdruck. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 9./10. Dezember wird am Terminmarkt mittlerweile mit über 86 % gehandelt - ein deutlicher Sprung gegenüber den Vorwochen. In Asien sorgten Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung in Japan für Unruhe, die Anleiherenditen dort erreichten ein 17-Jahres-Hoch, während die Aktienmärkte gemischt tendierten. Öl liegt bei rund 59 US-Dollar ...

