Die Speicher werden so gesteuert, dass sie besonders günstig entweder aus der Photovoltaik-Anlage oder aus dem Netz geladen werden. Nach Angaben des Anbieters lassen sich bis zu 740 Euro pro Jahr damit sparen. Zunächst ist das neue Feature mit Wechselrichtern von Kostal und Solax kompatibel. Tibber führt ein smartes Batteriespeicher-Feature ein, mit dem sich Batteriespeicher mit den volldynamischen Stromtarifen des Anbieters nutzen lassen. Zudem gehe es mit den Wechselrichtern der Partnerunternehmen Kostal und Solax, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Weitere Anbieter sollen Anfang kommenden ...

