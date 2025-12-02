Zug / Berlin - Der deutsche DMS-Anbieter Optimal Systems baut seine Aktivitäten in der Schweiz mit der Optimal Systems Schweiz AG weiter aus. Gemeinsam mit der Inacta AG aus Zug will das Unternehmen den Einsatz seiner modernen ContentServices-Plattform yuuvis Momentum bei Schweizer Unternehmen beschleunigen. Ziel ist es, Organisationen in der effizienten Verwaltung und Nutzung ihrer digitalen Informationen zu unterstützen. Die Digitalisierung in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.