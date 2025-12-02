Zürich - Der kotierte Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) zeigt im laufenden Jahr eine robuste Entwicklung. Der Fonds liegt auf Kurs, sein Anlagerenditeziel für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Die operative Ertragskraft bleibt stark und spricht für eine konstante Ausschüttung auf dem Niveau der Vorjahre. Im zweiten Halbjahr 2025 konnte der Fonds sein Portfolio gezielt weiterentwickeln. In der Ostschweiz und im Raum Zürich wurden zwei ...

