Die überaus beliebten Diätspritzen werfen weiter Fragen auf - ob bei den Effekten auf die Gehirngesundheit, Schwangerschaften oder die Langzeitaspekte. Medikamente zur Gewichtsreduzierung waren kürzlich wieder in den Nachrichten. Zunächst war zu hören, dass Eli Lilly, das Unternehmen hinter den Medikamenten Mounjaro und Zepbound, als erstes Gesundheitsunternehmen weltweit eine Billionen-US-Dollar-Bewertung erreicht hat. Diese beiden Wirkstoffe, die ...

