Die diesjährige Saison der tropischen Wirbelstürme ist für Versicherer vergleichsweise glimpflich verlaufen. Nach vorläufigen Berechnungen von Munich Re summieren sich die weltweiten Schäden auf rund 22 Milliarden Dollar - nur etwas mehr als ein Fünftel des Durchschnitts der vergangenen zehn Jahre.Tropische Wirbelstürme treten im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean auf und heißen je nach Region Hurrikan, Taifun oder Zyklon. Im Nordatlantik wurden von Juni bis Ende November 13 Stürme registriert, ...

