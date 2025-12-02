Short-Attacke auf Tesla: "The Big Short"-Investor Michael Burry hat am Montag bekannt gegeben, eine Short-Position gegen den von Elon Musk geführten Autobauer eröffnet zu haben. Auf Substack erklärt er, er halte die Aktie für "lächerlich überbewertet" und kritisiert das Billionen-Dollar-Gehaltspaket für den Tesla-CEO.Burry kritisierte unter anderem die aktienbasierte Vergütung bei Tesla. Durch diese liege die Verwässerung bereits bei etwa 3,6 Prozent pro Jahr. Da Tesla keine Rückkäufe tätige, ginge ...

