Short-Attacke auf Tesla: "The Big Short"-Investor Michael Burry hat am Montag bekannt gegeben, eine Short-Position gegen den von Elon Musk geführten Autobauer eröffnet zu haben. Auf Substack erklärt er, er halte die Aktie für "lächerlich überbewertet" und kritisiert das Billionen-Dollar-Gehaltspaket für den Tesla-CEO.Burry kritisierte unter anderem die aktienbasierte Vergütung bei Tesla. Durch diese liege die Verwässerung bereits bei etwa 3,6 Prozent pro Jahr. Da Tesla keine Rückkäufe tätige, ginge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
