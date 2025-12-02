EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation

München, 2. Dezember 2025 - Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) begrüßt den durch das Forschungszentrum Jülich (JU) in der Pressemitteilung bekanntgegebenen Meilenstein des QSolid-Projekts: Erstmals erhalten externe Nutzer Zugang zu einem nahtlos in die HPC-Infrastruktur des Jülich Supercomputing Centre (JSC) integrierten Quantencomputer-Prototypen. Damit macht eines der zentralen deutschen Quantenforschungsprojekte einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer leistungsfähigen, systemnahen und anwendungsorientierten Quantencomputing-Landschaft. ParTecs ParaStation Modulo Software-Suite ist ein zentraler Bestandteil des Projekts. QSolid ("Quantum computer in the solid state") zählt mit 26 Partnerinstitutionen zu den größten nationalen Forschungsverbünden im Bereich supraleitender Quantenprozessoren. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt verfolgt das Ziel, hochwertige, fehlertolerante Qubit-Technologien zu entwickeln und diese in ein vollständiges Ökosystem aus Hardware, Software, HPC-Integration und Anwendungsszenarien einzubetten. Die frühe Bereitstellung eines systemintegrierten 10-Qubit-Prototyps für externe Nutzer markiert dabei einen wichtigen Reifegrad: Erstmals können Industrie- und Forschungspartner das System im Rahmen einer zweiwöchigen Testphase praktisch erproben. Für ParTec ist dieser Meilenstein auch aus technologischer Sicht bedeutsam. Als langjähriger Spezialist für modulare HPC-Architekturen und hybride Rechenumgebungen arbeitet ParTec in QSolid an der Integration von Quantencomputern in Infrastrukturen für Hochleistungsrechner. Hierzu werden Erweiterungen der Software-Suite ParaStation Modulo entwickelt, die eine systemnahe Steuerung, Ressourcenverwaltung, Prozessüberwachung sowie die Einbettung quantenbasierter Workflows in etablierte HPC-Prozesse ermöglichen. Damit schafft ParTec zentrale Voraussetzungen für praxistaugliche hybride HPC-/QC-Systeme. "Der heutige Meilenstein des QSolid-Projekts zeigt eindrucksvoll, wie rasant sich die deutsche Quantencomputing-Landschaft weiterentwickelt", sagt Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG. "Die Integration des Quantenprozessors in eine produktive HPC-Umgebung und der erstmalige externe Nutzerzugang sind wichtige Bausteine für künftige anwendungsorientierte Systeme. Für ParTec bestätigen diese Fortschritte die strategische Bedeutung modularer Architekturen und unserer Systemsoftware ParaStation Modulo als Fundament für skalierbare hybride HPC-/QC-Plattformen." Die Entwicklungen im QSolid-Projekt stehen in engem Kontext zu den jüngsten Fortschritten innerhalb Europas (siehe Pressemitteilung vom 25. November 2025): Erst vor wenigen Tagen wurde im Rahmen des HPCQS-Projekts die erfolgreiche Integration zweier neutral-atomarer Quantenprozessoren von Pasqal - Jade und Ruby - an führenden Supercomputing-Standorten in Jülich und Paris bekanntgegeben. Beide Projekte verdeutlichen, wie stark Deutschland und Europa derzeit in hybride HPC-Quanteninfrastrukturen investieren und wie wichtig die Verzahnung verschiedener Quantenplattformen mit HPC-Systemen für eine souveräne europäische Forschungs- und Innovationslandschaft ist. Die ParTec AG sieht in der parallelen Dynamik von QSolid und HPCQS einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung eines technologieoffenen, modularen und skalierbaren europäischen Quantencomputing-Ökosystems. Durch die Kombination etablierter Hochleistungsarchitekturen mit sich schnell entwickelnden Quantenplattformen entsteht ein Fundament, auf dem zukünftige wissenschaftliche und industrielle Anwendungen aufbauen können - von quantenunterstützter Materialforschung bis hin zu neuartigen Optimierungs- und KI-Workflows. Über ParTec Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und die Konfiguration, Installation und den Betrieb von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Performance-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com . Investor Relations: Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de



