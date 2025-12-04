The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2025
ISIN Name
DE000A3E5A34 PARTEC AG NA O.N.
GB00BL9ZF303 PETERSHILL PARTNERS -,01
XS1333667506 EXOR 15/25
DE000HLB5K64 LB.HESS.-THR.IS.03A/2018
DE000HLB4QL0 LB.HESS.-THR.IS.06A/2017
CH0124739902 CADES 11-25 MTN
XS2564398753 ILLIMITY BK 22/25 MTN
US2027A1HR15 COMMONW.BK AUSTR.15/25MTN
XS2265998430 EBRD 20/25 MTN
DE000HLB79Y9 LB.HESS.THR.CARRARA12G/22
US20271BAK17 COM.BK AUST. 22/25 REGS
XS2244843210 CH.HU.HK.T.M 20/UND. FLR
XS2010029234 ISTANBUL M. 20/25 REGS
US38141GXM13 GOLDM.S.GRP 20/26 FLR
DE000NLB3U70 NORDLB 21/25
DE000HLB29C0 LB.HESS.THR.CARRARA12A/21
US38141GXN95 GOLDM.S.GRP 20/26 FLR
XS2297626645 F.ABU.DA.BK. 21/25 MTN
XS2090948279 OCADO GRP 19/25 CV
DE000DDA0VZ3 DZ BANK IS.A1249
