PepsiCo - PEP: Tasse mit Henkel beim Getränke-Multi!

Watchlist-Kandidat!

Insider-Fluktuation: Käufe & Verkäufe bei PepsiCo-Aktie (PEP). Wall Street Zen von "Hold" auf "Buy"! Dividendenrendite 3.8%!

PepsiCo (PEP) - ISIN US7134481081

Rückblick: Mit einem Plus von rund 14 Prozent sehen wir die PepsiCo-Aktie im Halbjahresplus. Am Ende des Chartbildes finden wir eine saubere Tasse-mit-Henkel-Formation, die generell als Vorbote steigender Kurse interpretiert wird. Die Widerstandslinie geht zurück auf das Gap Down vom 28. auf 29. Oktober.

PepsiCo-Aktie: Chart vom 01.12.2025, Kürzel: PEP Kurs: 149.51 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Überschreiten der genannten Widerstandslinie würde den Kauftrigger auslösen. Kursziel wäre das letzte Pivot-Hoch bei circa 155 USD. Wünschenswert wäre eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung vor dem Triggern, sodass sich noch etwas Momentum für den Breakout aufstauen könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Falls doch eine Verkaufswelle im großen Stil kommt, möchten wir besser nicht dabei sein. Ein Stop Loss unter der letzten Tageskerze wäre in diesem Fall sinnvoll.

Meinung

Beim Getränkekonzern PepsiCo ist die Stimmunglage bei den Insidern sehr gemischt. Es gab sowohl größere Käufe und Verkäufe. Verkauft haben unter anderem: West Family Investments Inc. und Trustmark Bank Trust Department, bei den Käufern sind Mackenzie Financial Corp., Scotia Capital Inc., Level Four Advisory Services LLC und Bank of Nova Scotia Trust Co. zu finden. Auf Seiten der Analysten ist eine Hochstufung des Analystenhauses Wall Street Zen von "Hold" auf "Buy" zu melden, auch wenn für das laufende Geschäftsjahr ein Gewinnrückgang im einstelligen Bereich prognostiziert wird und der Wettbewerber Coca Cola im Getränkesektor die Nase vorn hat. Nicht zuletzt wegen der attraktiven Dividendenrendite von 3.8 Prozent ist das Wertpapier für Anleger interessant. Zu beachten ist allerdings die hohe Ausschüttungsquote von 108 Prozent, die Investionen in neue Marken und Märkte verhindert. Solange die Chartformation hält positionieren wir uns daher auf Seiten der Bullen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 204.43 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1069 Millionen USD

Meine Meinung zu PepsiCo ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/pepsico-aktie-verkaufswelle-rollt/68403372, https://www.boerse-express.com/news/articles/pepsico-aktie-heimliche-trendwende-845128

Veröffentlichungsdatum: 02.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

