Unterföhring (ots) -"Der letzte Bulle" ermittelt und überzeugt weiter in SAT.1. Am Montagabend holen die beiden neuen Folgen der SAT.1-Kultserie gute 9,3 und 8,9 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer.Annette Friers neue Comedy-Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" zeigt sich ebenfalls in guter Form und schließt direkt mit 6,5 und 5,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) an "Der letzte Bulle" an."Der letzte Bulle" - montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn. Und direkt im Anschluss "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.12.2025 (vorläufig gewichtet)