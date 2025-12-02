Die Aktie der Google-Mutter Alphabet hat sich in den vergangenen Monaten deutlich besser entwickelt als die Papiere anderer KI-Giganten. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4 Bio. US-Dollar ist Alphabet inzwischen nach NVIDIA und Apple das drittwertvollste Unternehmen der Welt. Entscheidend hierfür sind die TPU-Chips. Wir klären auf!

Alphabet Aktie seit September im Aufwind

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet (320 USD | US02079K3059) ist seit ihrem Höchststand am Nasdaq am 29. Oktober um weitere rund 16 % gestiegen und setzt damit einen Aufwärtstrend fort, der Anfang September nach einem vorteilhaften Gerichtsbeschluss einsetzte. Im selben Zeitraum verzeichneten Microsoft, Oracle, Nvidia und Meta Platforms seit dem Höchststand des Nasdaq prozentual zweistellige Kursverluste. Erstmals seit 2018 liegt der Wert von Microsoft unter jenem von Alphabet.

Wie kam es dazu? Ein wichtiger Aspekt: Dem Unternehmen gelingt der Spagat zwischen KI-Wettrennen und Tagesgeschäft. Der Konzern erwirtschaftet nach wie vor den Großteil seiner jährlichen Einnahmen von 385 Mrd. US-Dollar mit Werbung. Parallel dazu gelingen substanzielle Fortschritte im KI-Segment, wie zuletzt bei der Vorstellung von Gemini-3 deutlich wurde. Google trainierte sein eigenes hochmodernes KI-Modell auf eigenen Netzwerken mit selbst entwickelten Google Tensor Processing Unit (TPU-Chips). "Damit wird Google im Grunde zu einer Kombination aus OpenAI und Microsoft, angereichert mit einem Hauch von Nvidia", konstatiert Dan Gallagher vom Wall Street Journal.

Bedrohung für andere KI-Giganten

Alphabets signifikante Fortschritte bei Modellen und Chips könnten für andere KI-Giganten zur Bedrohung werden. Ben Reitzes vom Research-, Datenanalyse- und Investmentunternehmen Melius jedenfalls warnte seine Kunden: "Ein Erfolg von Google würde tatsächlich einige der von uns beobachteten Aktien belasten - daher ist mit Kursschwankungen zu rechnen." Die Wirkung wird an der Softbank-Aktie deutlich: Als bekannt wurde, dass Meta einen Mega-Chip-Deal mit Google prüft, gaben die Aktien des Unternehmens zweistellig nach. Anleger fürchten um den Wert des hohen Engagements in OpenAI. Auch die Aktien von NVIDIA gerieten unter Druck.

Vorteile bei Reichweite und Finanzkraft

Google verfügt im KI-Wettrennen über einen strategischen Wettbewerbsvorteil: Mehr als 90 % aller weltweit durchgeführten Internetsuchen laufen über die Plattform. Dadurch lassen sich die eigenen KI-Modelle sehr gut verbreiten. Der Vorsprung des Pioniers OpenAI schrumpft: Laut einer TD Cowen Umfrage nutzten im Oktober 26 Prozent der Befragten Googles Gemini und 35 Prozent ...

