Das Westschweizer Start-up Propfy hat eine erste Finanzierungsrunde in Höhe von 500'000 Franken abgeschlossen, um die erste Version seines Immobilien-CRM auf den Markt zu bringen. Nun bereitet es eine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Franken vor, um eine V2 zu entwickeln. Das Startup-Unternehmen Propfy mit Sitz in Lutry, das sich auf digitale Lösungen für Immobilienmakler spezialisiert hat, hat laut einer Pressemitteilung in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab