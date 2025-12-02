Bern - Die Spacetek Technology AG, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das die industrielleProzessanalyse durch die aus der Raumfahrt inspirierte Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS) revolutioniert, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 9,6 Millionen Schweizer Franken bekannt. Diese umfasst eine Eigenkapitalfinanzierung durch bestehende Investoren und eine Kreditgarantie aus dem Technologiefonds und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
