Baar - Die Schweizer Cleantech-Firma enshift AG hat ihre Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und dabei CHF 16 Millionen aufgenommen. Die Runde wurde von der Swiss Solar Group - einem führenden Cleantech Unternehmen - angeführt und bildet den Höhepunkt eines Jahres, in dem enshift sein Geschäftsvolumen mehr als verdreifacht hat. Besonders bedeutend ist die neue strategische Finanzierungspartnerschaft mit der UBS, die künftig grüne ...

