INSIDER-REPORT: Massive Insiderverkäufe bei NVIDIA und Coreweave - wo Insider jetzt aktiv werden

Die systematische Insider-Analyse zeigt in welchen Unternehmens Insider kaufen oder verkaufen - für uns einer der am wenigsten beachteten, aber effektivsten Renditequellen.

Führungskräfte, Aufsichtsräte und Großaktionäre kennen Entwicklungen oft Wochen, manchmal Monate vor dem Markt. Und genau hier setzt unser Insider-Modell an - ein datengetriebener Ansatz, der legale Insiderinformationen nutzt, um frühzeitig systematisch Renditechancen zu identifizieren.

Für unseren Insider-Investmentfonds (WKN A41GYY) werten wir die Insider-Käufe aus, um die nächsten Chancen aufzuspüren. Alle Details zum innovativen Investmentkonzept finden Sie im White-Paper.

Ebenso wichtig ist es zu wissen, wo sich Insider im großen Stil zurückziehen. Anders formuliert: Unternehmensinsider die viel wissen verkaufen Anteile ihrer Firma an Investoren, die über deutlich weniger Informationen verfügen. Werfen wir einen Blick auf NVIDIA, Microsoft und Coreweave:

In den letzten drei Monaten haben Insider in den drei Aktien Anteile im Wert von 1,6 Mrd. USD und in den letzen sechs Monaten sogar 3,3 Mrd. USD verkauft - ohne einen einzigen Insiderkauf im selben Zeitraum. Für mich bedeutet das nicht, sofort alles zu verkaufen, sondern die Verkaufslimits konsequent zu setzen.

Seit einigen Wochen kaufen Insider verstärkt im Healthcare-Sektor. Statistisch signifikante Insider-Käufe zeigen sich in den Bereichen Biotech (Revolution Medicin) , dem Krankenversicherer Humana sowie bei Elanco Animal Health in der Tiermedizin.

Insider wissen genau was sie tun: Wenn stark verkauft wird, möchte ich nicht der Käufer sein - und wenn gekauft wird, besteht oft eine gute Chance die der Markt noch nicht eingepreist hat.



Über Insider-Invest

Insider Invest betreut als Informations- und Vertriebsstelle den Insider-Investmentfonds (WKN: A41GYY). Der Fonds investiert in Unternehmen, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass Insider über positives Wissen verfügen. Das zugrundeliegende Insider-Modell analysiert amerikanische Insider-Transaktionen in der Tiefe und verknüpft rund 200.000 Transaktionen pro Jahr mit Kursdaten, Unternehmenskennzahlen und Momentum-Indikatoren. Er verbindet Behavioral Finance mit Big Data - und schafft Zugang zu einer Renditequelle, die bisher nicht systematisch genutzt werde. Alle Informationen finden Sie unter www.insider-investmentfonds.de.

Über smartbroker+ kann der Insider-Investmentfonds (WKN: A41GYY) ab 500 EUR kostenlos gehandelt werden. Ebenso sind Sparpläne kostenfrei.



