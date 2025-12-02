Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH



02.12.2025 / 09:48 CET/CEST

Unternehmen: 2G Energy AG
ISIN: DE000A0HL8N9
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Hinzufügen
seit: 02.12.2025
Kursziel: 38,00 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 26.05.2025: Herabstufung Kaufen von Hinzufügen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 38,00.



Zusammenfassung:

Trotz schwacher Q3-Zahlen ist die Aktie von 2G Energy seit dem Eigenkapitalforum in Frankfurt, wo CFO Friedrich Pehle die Equity Story des Unternehmens präsentiert hat, deutlich gestiegen. Sowohl der Energiehunger des schnell wachsenden Datencentersektors als auch das deutsche Biomasse-Paket bieten 2G ausgezeichnete Wachstumschancen. Weitere Katalysatoren sind die beschlossenen Ausschreibungen für Gaskraftwerke in Deutschland und der Einstieg ins Wärmepumpengeschäft. Hinzu kommt ein kurzfristiger Treiber - zwei Ausschreibungen für die Ukraine, die auch das laufende Jahr noch positiv beeinflussen können. Kein Wunder also, dass 2G die Guidance für 2026 (Umsatz: €440 Mio. - €490 Mio. bei einer EBIT-Marge von 9% bis 11%) bestätigt hat. Wir halten an unserer Prognose (Umsatz 2026E: €485 Mio. bei einer EBIT-Marge von 9,8%) fest. Sollte 2G den Zuschlag für die Energieversorgung eines großen Datencenters (>100 MW) gewinnen, gehen wir davon aus, dass 2G die Guidance für 2026 erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €38 (bisher: €37). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 19%).



