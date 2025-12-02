Netflix legt eine fast komplett in bar finanzierte Offerte für Warner Bros. vor und erhöht so den Druck auf Paramount und Comcast. Die Entscheidung rückt näher.Warner Bros. Discovery prüft in einer neuen Bieterrunde ein überwiegend in bar finanziertes Angebot von Netflix. Mit den Gesprächen vertraute Personen berichten, dass sich die Auktion in wenigen Tagen oder Wochen entscheiden könnte. Netflix positioniert sich damit aggressiv in einem milliardenschweren Übernahmekampf, der die Machtverhältnisse in Hollywood neu sortieren könnte. Paramount, Comcast und Netflix feilen an verbesserten Angeboten Banker von Paramount Skydance, Comcast und Netflix arbeiteten während des langen …

