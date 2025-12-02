Neuenburg - Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben dieses Jahr im Durchschnitt eine deutliche Lohnerhöhung erhalten. Diese liegt damit über der Teuerung, womit unter dem Strich mehr Geld im Portemonnaie bleiben dürfte. Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamtes für Statistik (BFS) um 2,0 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten. Bei ...

