St. Gallen - Die Schweizer Wirtschaft bleibt 2026 auf moderatem Wachstumskurs. Laut Prognose der Raiffeisen-Ökonomen wird das Bruttoinlandprodukt (BIP) im kommenden Jahr um 1,0 Prozent zulegen. Denn die Beruhigung an der Zollfront bedeute nicht, dass der Exportsektor sofort wieder durchstarte, heisst es von der Bank am Dienstag in einem Communiqué. So bleibe die Belastung mit einem «Strafzoll» von 15 Prozent hoch. Dazu kämen der starke Franken sowie ...

