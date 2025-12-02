Eine Studie von Escalent zeigt, dass jeder dritte Autokäufer die Marke Tesla eher als Mainstream denn als Premiummarke betrachtet.

Chinesische Automarken erfreuen sich über wachsendes Vertrauen, Selbstbewusstsein und Interesses unter den Verbrauchern.



LONDON, Dec. 02, 2025zeigen, dass Tesla, einst ein Symbol für Marktveränderung und Innovation im Bereich der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (BEV), bei Neuwagenkäufern in Europa an Attraktivität verliert, da eine Welle chinesischer Marktteilnehmer den Automobilmarkt neu gestaltet.

Während sich Tesla durch seine fortschrittliche Technologie, sein Design und seine Ladeinfrastruktur für BEVs in einem von etablierten Herstellern dominierten Markt abhebt, zeigt die EVForward Europe Tesla Brand Sentiment Study 2025 von Escalent, dass die Attraktivität der Marke nachlässt. Die Stimmung gegenüber Tesla unter Neuwagenkäufern ist inzwischen insgesamt eher negativ als positiv; 38?% sind der Meinung, dass der Neuigkeitswert der Marke verflogen ist. Fast die Hälfte (44?%) glaubt nicht, dass die Zahl der Tesla-Fahrer, die sie auf den Straßen sehen ihre eigene Kaufabsicht erhöht.

Obwohl Tesla nach wie vor führend in Bezug auf Ladeinfrastruktur und Ladegeschwindigkeit ist, liegt das Unternehmen hinsichtlich Design, Qualität und emotionaler Anziehungskraft hinter seinen Konkurrenten zurück - Eigenschaften, die es vor fast zwei Jahrzehnten so erfolgreich gemacht haben. Ein Drittel der Käufer stimmt der Aussage zu, dass "Tesla im Vergleich zu anderen Marken nicht mehr so weit vorn liegt wie früher", während weitere 26 % der Meinung sind, dass Tesla-Produkte nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Auch die Positionierung von Tesla ist bedroht, da jeder dritte Käufer die Marke mittlerweile eher als Mainstream denn als Premium betrachtet.

Wachsende Wahrnehmung chinesischer BEV-Marken unter Neuwagenkäufern

Während der Glanz von Tesla verblasst, wächst die Dynamik chinesischer Autohersteller. Dies geht aus der zweiten Ausgabe der Studie von Escalent zum Einfluss chinesischer Automobilmarkenhervor, die verdeutlicht, wie schnell sich die Wahrnehmung unter europäischen Verbrauchern verändert.

Die Studie unter mehr als 1.600 Neuwagenkäufern in Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich) zeigt, dass bei der Kaufentscheidung für Autos aus anderen Ländern, Automobilhersteller aus Deutschland (89 %) und Japan (76 %) dominieren, gefolgt von Frankreich (69 %). Autos aus China verzeichnen mit einem Anstieg von 16?% - von 31?% im Vorjahr auf 47?% in 2025 - den größten Zuwachs bei der Kaufbereitschaft.

Auch die Vertrauenswürdigkeit chinesischer Marken hat sich verbessert und ist von 22 % in 2024 auf 28 % in 2025 gestiegen. BYD rangiert unter allen Marken, bei denen eine "positive Entwicklung" ermittelt wurde, auf Platz acht hinter etablierten Automarken wie Audi, BMW, Mercedes und Toyota, während Tesla auf Platz 50 liegt. Chinesische Marken wie BYD, Zeekr und Leapmotor schließen die Lücke in Sachen Innovation und Qualität und erreichen oft das gleiche oder sogar ein höheres Niveau wie europäische Autos hinsichtlich Technologie, Software und Design, jedoch zu deutlich niedrigeren Preisen.

Mark Carpenter, Managing Director von Automotive & Mobility Europe bei Escalent, kommentierte die beiden Studien wie folgt: "Die Marke Tesla, einst ein Symbol für Fortschrittlichkeit, läuft nun Gefahr, als uninspirierend wahrgenommen zu werden, und sieht sich mit derselben Selbstzufriedenheit konfrontiert zu sein, die sie einst selbst durchbrochen hat."

"In unserem ersten Bericht zur Wirkung chinesischer Automobilmarken aus dem Jahr 2024 haben wir aufgezeigt, dass sich die Einstellung gegenüber chinesischen Autos allmählich ändert und dass der Preis ein entscheidender Motivationsfaktor war, der Verbraucher mit geringem Aufwand von "voreingenommenen Kunden zu Käufern" machte. Aus unseren neuesten Daten geht allerdings klar hervor, dass diese Marken nun in kurzer Zeit bedeutende Fortschritte erzielen. Nachdem sie zunächst etwas hinterherhinkten, erobern chinesische Automarken nun mit einer so hohen Kaufbereitschaft wie nie zuvor die Herzen und Köpfe der Verbraucher. Obwohl dies in der Öffentlichkeit zwar zulasten einer Abkühlung der positiven Stimmung gegenüber Tesla führt, setzt es aber auch etablierte, in Europa dominierende Marken unter Druck, deren Marktanteil zu sinken droht."

Angesichts einer dreifachen Bedrohung - Elektrifizierung, neue Geschäftsmodelle und sich wandelnde Verbrauchererwartungen - warnte Carpenter, dass traditionelle Autohersteller mehr unternehmen müssen, als nur bestehende Modelle zu elektrifizieren, wenn sie ihre Führungsposition behalten wollen. "Europäische Autohersteller müssen mutig sein und etwas Gewagtes und Innovatives entwickeln. Und sie müssen ihre Premium-Preise durch echte Technologie- und Designführerschaft rechtfertigen. Der Weg in die Zukunft erfordert sowohl Mut als auch Kreativität. Stillstand ist keine Option mehr."

Zusätzliche Daten und Erkenntnisse

Bewertung von Tesla im Vergleich zu anderen Mainstream- und Premium-Marken

Escalent bat Autokäufer, Tesla direkt mit anderen spezifischen Marken zu bewerten und anzugeben, ob sie Tesla oder die andere Marke in Bezug auf eine Reihe von Fahrzeugmerkmalen für besser halten. Besitzer von Premium-Fahrzeugen bewerteten Tesla im Vergleich zu Premium-Automarken wie Audi, BMW und Mercedes-Benz, während Besitzer von Mainstream-Fahrzeugen Tesla mit Mainstream-Marken wie Hyundai, Kia, Nissan und Peugeot verglichen.

Fast 60 % der Besitzer von Premiumfahrzeugen gaben an, dass deutsche Premium-Marken über ein besseres Innen- und Außendesign sowie eine bessere Fertigungsqualität verfügen.

Im Vergleich zu Mainstream-Marken schneidet Tesla besser ab. Obwohl Mainstream-Besitzer der Meinung sind, dass Tesla im Vergleich zu anderen Mainstream-Marken über eine bessere Fahrzeugtechnologie und Ladegeschwindigkeit verfügt, liegt Tesla in Bezug auf Innen- und Außendesign sowie Fertigungsqualität weiterhin hinter den Mainstream-Marken zurück.







Die Wahrnehmung der Herkunft chinesischer Fahrzeuge entwickelt sich weiter

Wenn Verbraucher erkennen, dass etablierte Namen wie Volvo, MG oder Smart in chinesischem Besitz sind, sinkt das Interesse leicht. Wenn jedoch neue chinesische Marken auf den Markt kommen und deren Herkunft bekannt gegeben wird, steigt die Attraktivität. Dies deutet auf ein wachsendes Vertrauen in chinesische Technik und Design hin, insbesondere wenn das Produkt für sich selbst spricht.

Laut einer Studie von Escalent geben 42 % der Verbraucher an, dass es "keine Rolle spielt, wenn ein europäischer Automobilhersteller in chinesischem Besitz ist, solange die Produktqualität gut ist".



Weitere Informationen zu den Marktforschungsergebnissen und Einblicken von Escalent Automotive & Mobility finden Sie unter: https://escalent.co/industries/automotive-and-mobility/

Über die Studie von Escalent zur Wirkung chinesischer Automobilmarken - Zweite Ausgabe

Die zweite Ausgabe der Studie von Escalent zur Wirkung chinesischer Automobilmarken wurde unter einer marktrepräsentativen Stichprobe von 1.692 Befragten im Alter von 18 bis 80 Jahren durchgeführt, die ein Hauptfahrzeugmodell von 2017 oder neuer besaßen und den Kauf eines neuen Fahrzeugs innerhalb der nächsten fünf Jahre planten. Die Befragten stammten aus fünf europäischen Ländern: Italien (n=353), Spanien (n=348), Frankreich (n=343), Deutschland (n=330) und dem Vereinigten Königreich (n=318). Die Umfrage wurde vom 21. Mai bis zum 31. Juli 2025 durchgeführt. Die Daten wurden nach Alter und Geschlecht gewichtet, um der Demografie der Käufer von Neufahrzeugen zu entsprechen, und nach Fahrzeugsegmenten, um den aktuellen Fahrzeugverkäufen zu entsprechen. Die Stichprobe für diese Untersuchung stammt aus einem Opt-in-Online-Panel. Daher sind alle angegebenen Fehlermargen oder Signifikanztests geschätzt und beruhen auf denselben statistischen Annahmen wie Daten, die aus einer Zufallsstichprobe stammen. Escalent wird auf Anfrage den genauen Wortlaut der Fragen zur Verfügung stellen.

Über die EVForward Europe Tesla Brand Sentiment Study von Escalent

Die EVForward Europe Tesla Brand Sentiment Study wurde in fünf europäischen Ländern durchgeführt: Deutschland (n=418), Frankreich (n=433), Italien (n=430), Spanien (n=401) und Vereinigtes Königreich (n=417). Die Studie umfasste eine Umfrage, die im April und Mai 2025 durchgeführt wurde. Die Befragten im Alter von 18 bis 80 Jahren besaßen ein Hauptfahrzeugmodell von 2019 oder neuer und planten den Kauf eines neuen Fahrzeugs innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die Daten wurden nach Alter und Geschlecht gewichtet, um der Demografie der Käufer von Neufahrzeugen zu entsprechen, und nach Fahrzeugsegmenten, um den aktuellen Fahrzeugverkäufen zu entsprechen. Die Stichprobe für diese Untersuchung stammt aus einem Opt-in-Online-Panel. Daher sind alle angegebenen Fehlermargen oder Signifikanztests geschätzt und beruhen auf denselben statistischen Annahmen wie Daten, die aus einer Zufallsstichprobe stammen. Escalent wird auf Anfrage den genauen Wortlaut der Fragen zur Verfügung stellen.

Über Escalent

Escalentist ein preisgekröntes Datenanalyse- und Beratungsunternehmen, das sich auf Branchen spezialisiert hat, die vor Umbrüchen und unternehmerischem Wandel stehen. Als Katalysator des Fortschritts seit mehr als 40 Jahren beschleunigen wir das Wachstum, indem wir einen nahtlosen Fluss zwischen primären, sekundären, syndizierten und internen Geschäftsdaten schaffen und Beratungsdienstleistungen von der Erkenntnisgewinnung bis zur Umsetzung anbieten. Nach der Übernahme von C Space und Hall & Partners im April 2023 haben wir nun 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Escalent hat seinen Hauptsitz in Michigan, USA, und verfügt über Niederlassungen in den USA sowie in Australien, China, Indien, Irland, Kanada, den Philippinen, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich.

Besuchen Sie escalent.cound erfahren Sie, wie wir die Marken mitgestalten, die die Welt umgestalten.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Amanda Hassall

Eureka Communications

M: amanda@eurekacomms.co.uk

Tel: +44(0)1420 564346

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a303a46-e0ad-4b36-958f-cef6fdc2df51/de