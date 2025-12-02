EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.
/ Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz
Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote
Herr Rechtsanwalt Daniel Kamke, Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, in seiner Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der RENA GmbH Anleihe 2013/2018 (WKN: A1TNHG1 / ISIN: DE000A1TNHG1) teilt mit, dass in dem gegenständlichen Verfahren aus der Ausschüttung Mai 2022 noch Quotenzahlungen an quotenberechtigte Anleihegläubiger ausstehen.
Anleihegläubiger, die Ihre Quote noch nicht erhalten haben, werden gebeten sich unter rena@onesquareadvisors.com zu registrieren. Nach Prüfung des Anspruches und dem Erhalt der notwendigen Informationen, wird die Ausschüttung der noch offenen Quote unmittelbar veranlasst.
Über weiter anstehende Quotenausschüttungen werden registrierte Anleihegläubiger automatisch informiert. Bereits registrierte Anleihegläubiger müssen keine weiteren Schritte unternehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Kamke
Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Grünstraße 15
40214 Düsseldorf
rena.anleihe@fieldfisher.com
