München (www.anleihencheck.de) - Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der InsolvenzquoteHerr Rechtsanwalt Daniel Kamke, Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, in seiner Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der RENA GmbH Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNHG1/ WKN A1TNHG1) teilt mit, dass in dem gegenständlichen Verfahren aus der Ausschüttung Mai 2022 noch Quotenzahlungen an quotenberechtigte Anleihegläubiger ausstehen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von One Square Advisory Services S.à.r.l.: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.