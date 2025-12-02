München (www.anleihencheck.de) - Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der InsolvenzquoteHerr Rechtsanwalt Daniel Kamke, Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, in seiner Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der RENA GmbH Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNHG1/ WKN A1TNHG1) teilt mit, dass in dem gegenständlichen Verfahren aus der Ausschüttung Mai 2022 noch Quotenzahlungen an quotenberechtigte Anleihegläubiger ausstehen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von One Square Advisory Services S.à.r.l.: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de