Die Bayer-Aktien stiegen um 12 %, nachdem der Solicitor General der USA den Obersten Gerichtshof aufgefordert hat, den Roundup-Fall zu überprüfen. Dies bietet eine starke Unterstützung für Bayer's Verteidigung der föderalen Vorabwertung und erhöht die Chancen auf eine Anhörung erheblich, die historisch in 60-70 % der Fälle gewährt wird. Ein günstiges Urteil könnte die rechtliche Grundlage für die meisten verbleibenden Klagen infrage stellen und den Rechtsstreit entlasten, der die Bewertung seit der Übernahme von Monsanto belastet hat. Angesichts des Potenzials für eine erhebliche Risikominderung und einer erneuten Fokussierung auf die operativen Geschäfte sowie eine Entschuldung sehen wir Spielraum für eine Multiplikatorerweiterung, die ein Potenzial von bis zu ~75 % auf das Eigenkapital bei vollständiger Klärung freischalten könnte, mit weiterem Aufwärtspotenzial durch fundamentale Verbesserungen in den Kerngeschäften von Bayer. Vor dem Hintergrund des verbesserten Chancen-Risiko-Verhältnisses haben wir unsere Schätzungen für die Zukunft angehoben, was uns dazu veranlasst hat, unser Kursziel von 30,00 EUR auf 35,00 EUR zu erhöhen. Gleichzeitig halten wir die Empfehlung auf 'HOLD', bis die Bestätigung vorliegt, dass der Oberste Gerichtshof den Fall Anfang 2026 aufnimmt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag





© 2025 mwb research