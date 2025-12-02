DJ KORREKTUR: LVMH ernennt neuen Chef für Modesparte

(In der um 09.34 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz heißen: "(...) hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci und Rossimoda (NICHT: Louis Vuitton und Dior) umfasst. Es folgt die korrigierte Fassung.)

LVMH ernennt neuen Chef für Modesparte

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die Modesparte des Luxusgüterkonzerns LVMH bekommt einen neuen Chef. Wie das französische Unternehmen mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci und Rossimoda umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.

