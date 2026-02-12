Hermès setzt erneut ein Ausrufezeichen: Der französische Luxusriese hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem das Geschäft mit Lederwaren sowie die starke Nachfrage in Amerika trieben das Wachstum an. Nicht nur die Hermès-Aktie legt deutlich zu, auch LVMH und Kering ziehen am Donnerstag an. Im Schlussquartal setzte Hermès 4,09 Milliarden Euro um, was einem Plus von 3,2 Prozent entspricht und leicht über den erwarteten 4,06 Milliarden Euro liegt. Währungsbereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
