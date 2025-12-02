Nach deutlichen Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Siri hat Apple die Leitung seiner KI-Entwicklung neu besetzt. Künftig soll Amar Subramanya den Neustart des Sprachassistenten vorantreiben. John Giannandrea, der bisher als Leiter der KI-Entwicklung bei Apple tätig war, tritt von seiner Position zurück. Wie Apple in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird Amar Subramanya seine Position übernehmen. Er hat zuvor 16 Jahre bei Google gearbeitet ...

