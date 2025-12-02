MongoDB hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und zugleich die Prognosen angehoben. Gewinn und Umsatz übertrafen die Analystenschätzungen deutlich. An der Nasdaq sprang die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um fast 22 Prozent nach oben. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 628 Millionen US-Dollar. Das ist ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 592 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis lag MongoDB deutlich vorne: Der bereinigte Gewinn je Aktie ...

