Hamburg hat mit dem bau eines 100 Megawatt starken Elektrolyseurs begonnen. Er soll das starke Wind- und Solarstrom-Aufkommen im Norden zur Produktion von grünem Wasserstoff für Hamburgs Industrie nutzen. Der kommerzielle Betrieb soll 2027 starten. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat den Bau für die lange geplante 100 Megawatt (MW) Elektrolyse am Standort des ehemaligen Kraftwerks Moorburg aufgenommen. Projektpartner des Hamburg Green Hydrogen Hubs (HGHH) sind der Investor Luxcara und die Hamburger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.