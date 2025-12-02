Fords Eintonner E-Transit Custom und dessen Pkw-Variante E-Tourneo Custom erhalten ein Batterie-Update: Sie kommen künftig auf eine nutzbare Akkukapazität von 70 kWh, was zu einer WLTP-Reichweite von bis zu 370 Kilometern führen soll. Gleichzeitig erhöht Ford auch die Ladegeschwindigkeit. Bisher ist der E-Transit Custom mit einer 64 kWh großen NMC-Batterie (netto) ausgestattet und schafft laut Datenblatt maximal 337 Kilometer WLTP-Reichweite. Derselbe ...

