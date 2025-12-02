Die Depot-2030-Überflieger Siemens Energy und Bilfinger profitieren direkt vom Boom der Künstlichen Intelligenz und sind eine spannende Wette auf Mega-Investitionen in der Ukraine. Neue Depot-2030-Aufnahme!Rheinmetall war der Star des jüngsten Eigenkapitalforums 2025 - doch könnten schon 2026 die Schlangen der Investoren vor "Friedensfirmen" und Profiteuren eines Wiederaufbaus sein? Es geht voran, laut Polymarket ist in den letzten zwei Wochen die Chance auf einen Friedensvertrag im Jahr 2025 von ...

