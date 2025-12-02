hier

Vergangene Woche in Zürich, heute in den USA bei der UBS Technology & AI Conference. SAP profitiert davon, dass der strategische Einsatz von Künstlicher Intelligenz nur auf einer modernen ERP-Basis und damit unweigerlich in der Cloud sinnvoll ist, um Effizienzgewinne zu generieren. Die Monetarisierung von KI erfolgt integriert im Kernprodukt und über Premium-Add-ons. Der digitale KI-Assistent (Joule) wird stark nachgefragt und man kann hier Preiserhöhungen realisieren. Die Migration in die Cloud über das Programmpaket RISE with SAP läuft gut an, vor allem wegen des Support-Endes 2027 für Standardprodukte sind Kunden unter Zugzwang. Der Umstieg bringt SAP gut das Doppelte der bisherigen Wartungserlöse.