Michael Burry warnt, dass Elon Musks Vergütungsplan eine massive Verwässerung auslösen würde. Die Tesla-Bewertung sei "lächerlich überzogen".Michael Burry, bekannt aus der Finanzkrise 2008, hat erneut eine Short-Position gegen Tesla aufgebaut - mit der Begründung, die Aktie sei "lächerlich überbewertet". In einem Substack-Beitrag, auf den sich Fortune und Bloomberg beziehen, warnt er, dass insbesondere das von Elon Musk vorgeschlagene Vergütungspaket über 1 Billion US-Dollar die Aktionäre weiter verwässern würde. Burry schätzt, dass Teslas aktienbasierte Vergütung bereits jetzt eine jährliche Verwässerung von "etwa 3,6 Prozent" verursacht - ohne dass Rückkäufe dagegen wirken. "Angesichts …