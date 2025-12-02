HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Da zu dem geplanten Effizienzprogramm des Chemieunternehmens noch nicht die damit verbundenen Kosten bekannt seien, habe er die Auswirkungen auf die eigenen Schätzungen bislang nicht berücksichtigt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



