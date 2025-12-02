Bern - Die Kosten für Medikamente in der Grundversicherung haben 2024 eine Rekordmarke gebrochen. Sie betrugen 9,4 Milliarden Franken und stiegen somit um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein wesentlicher Mitgrund sei die zunehmende Intransparenz bei der Preisbildung. Das heisst es im neusten Helsana-Arzneimittelreport, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Preisverhandlungen zwischen den Pharmaherstellern und dem Bund orientieren sich oft ...

