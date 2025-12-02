Zürich / Bern - Postfinance hat sich von einem Teil ihrer Swissquote-Beteiligung getrennt. Die Post-Tochter hat Aktien im Umfang von 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Online-Bank verkauft. Der Verkauf der Swissquote-Aktien sei im Rahmen einer «strategischen Portfoliobereinigung» erfolgt, sagte eine Postfinance-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Das Ziel sei es, das Beteiligungsportfolio «gezielt zu fokussieren». Postfinance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
