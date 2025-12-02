Zürich - Eine aktuelle Studie der Schweizer Spitch AG befasst sich mit den Vorteilen und Herausforderungen beim Einsatz von Agentic AI in Contact Centern. Der Report "Spitch Expert Survey Agentic AI" basiert auf einer Umfrage unter 100 Führungskräften aus Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ein Contact Center zur Kundenkommunikation betreiben. Rund 70 Prozent der Firmen unterhalten eigene Zentralen zur Kundenkommunikation, ...

