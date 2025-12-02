Andersen Consulting fügt kooperierendes Unternehmen Peers Consulting Technology hinzu, ein brasilianisches Unternehmen, das für die Beschleunigung des strategischen Wandels durch digitale Innovation und fortgeschrittene Analysen bekannt ist.

Peers wurde im Jahr 2012 gegründet und liefert Ende-zu-Ende-Dienste, die strategische Erkenntnisse mit digitaler Ausführung vereinen. Seine Angebote umspannen fortgeschrittene Analysen und generative KI, IT-Strategie, Kundenerlebnisse, Finanzwesen, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit, Lieferketten, Fusionen und Übernahmen sowie Organisationstransformationen. Anerkannt für seine positiven Auswirkungen in ganz Lateinamerika, rüstet Peers die Kunden für die Modernisierung der Betriebsabläufe, die Verbesserung von Entscheidungsfindungen und die Erzielung einer nachhaltigen Leistung aus.

"Wir glauben, dass sinnvolle Transformationen an der Schnittstelle von Daten, Technologie und menschlicher Einsicht stattfinden", so Managing Partner Pedro Ribeiro. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Herausforderungen in Wachstum umzuwandeln. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting versetzt uns in die Lage, diesen Ansatz global auszuweiten und mehr Organisationen zu unterstützen, mit Klarheit und Geschwindigkeit durch Komplexität zu führen."

"Peers hat einen Weg gefunden, seine mutige Strategie mit einer pragmatischen Ausführung zu verknüpfen genau das, was unsere Kunden in schnelldrehenden Märkten benötigen", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Seine Erfolgsbilanz im Bereich digitale Performance und KI-gesteuerte Transformation ergänzt unsere globale Plattform."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

