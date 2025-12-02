Das Kölner Unternehmen Spotmyenergy hat einen neuen Energiemanger entwickelt, der in der Cloud die Photovoltaikanlage und alle elektrischen Geräte zur Verbrauchsoptimierung steuern kann. Das HEMS kann Geräte herstellerunabhängig verwalten. Der Energiedienstleister Spotmyenergy bringt ein neues zentrales Heimenergie-Managmentsystem (HEMS) zum Einsatz. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, könne es alle Geräte im Haushalt von externen Servern aus (Cloud) herstellerunabhängig verwalten. Der Energiemanager ...

