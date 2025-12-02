DOW JONES--Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.