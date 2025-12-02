Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinger
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|34,030
|34,050
|13:32
|34,025
|34,045
|13:32
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:25
|Chemiekonzern unter Druck: Bayers erstaunliches Comeback
|13:24
|Bayer surges after Trump administration backs Supreme Court review in Roundup case
|13:23
|Europe midday: Shares extend gains; Bayer surges on Trump support
|13:21
|Bayer, Credo & MongoDB: Drei Stories, drei Rallys
|12:52
|Chemiekonzern: Trump-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:02
|ROUNDUP 2: Bilfinger will Umsatz und Marge weiter steigern - Aktie auf Rekord
| (neu: Aussagen aus Pressekonferenz, Aktienkurs, Analyst) MANNHEIM/OFFENBACH (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem...
► Artikel lesen
|12:45
|Bilfinger-Aktie auf Rekordniveau - 8 bis 10?Prozent Jahres-Umsatzplus bis 2030 angepeilt
|12:22
|Bilfinger treibt profitable Wachstumsstrategie voran
|11:57
|Bilfinger Strabag Hochtief - Favoritenwechsel? Weg von Rheinmetall & Co?
|Bilfinger Strabag Hochtief - die neuen Highflyer? Auch wenn aufgrund Kostenstrukturen und räumlicher Nähe nach einem potentiellen Friedensschluss in der Ukraine eher Bauunternehmen aus Polen (beispielsweise...
► Artikel lesen
|11:54
|Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinger
|Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinge
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinger
|Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinge
► Artikel lesen
|08:30
|Morgen-Update: Biontech-Aktie bricht ein - Panik greift um sich!
|Mo
|Aktien New York: Verhaltener Dezember-Auftakt im Zuge von Bitcoin-Turbulenzen
| NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in den Dezember ist am Montag an den US-Börsen mit negativen Vorzeichen mäßig ausgefallen. Während die Nasdaq-Börse ihre frühen Verluste so gut wie aufholen konnte, blieb...
► Artikel lesen
|Mo
|ROUNDUP/Aktien New York: Schwacher Dezember-Auftakt - Augen auf Bitcoin
| NEW YORK (dpa-AFX) - Der Start in den Dezember ist am Montag an den US-Börsen schwach ausgefallen. Nach der jüngsten Erholungsrally gingen Anleger in einem Umfeld global wieder sinkender Risikobereitschaft...
► Artikel lesen
|Mo
|Biontech-Aktie raubt Anlegern gerade den Schlaf - im Orderbuch zeigen sich merkwürdige Bewegungen - der Markt wird gnadenlos sein.
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|34,055
|+11,95 %
|BILFINGER SE
|102,00
|+2,93 %
|BIONTECH SE ADR
|84,55
|+0,77 %