Bern - Die Integration von Zugewanderten in den Schweizer Arbeitsmarkt funktioniert gut. Handlungsbedarf gibt es aber insbesondere bei Frauen mit kleinen Kindern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten liegt demnach mit 77 Prozent weit über dem OECD-Durchschnitt. Im internationalen Vergleich sind Zugewanderte in der Schweiz zudem gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
