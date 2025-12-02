Zürich - Die Schweizer Konjunktur dürfte laut der Wirtschaftsorganisation OECD in den nächsten Jahren nur leicht an Fahrt aufnehmen. Die tieferen Zollsätze im Handel mit den USA dürften zwar die Aussichten leicht verbessern, getragen wird das Wachstum aber überwiegend vom Binnenkonsum. Für 2026 und 2027 prognostiziert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) um jeweils ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.