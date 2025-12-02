Seit ihrem Allzeithoch zur Jahresmitte hat die Netflix-Aktie fast -20% an Wert verloren. Könnte ihr eine mögliche Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros. wieder neues Leben einhauchen und ist die Aktie des Streaming-Riesens noch einen Kauf wert? Das könnte den Ausschlag geben Es wird langsam spannend im Übernahmepoker des legendäre US-Medienkonzerns Warner Bros. Am Wochenende gaben die drei Bieter Paramount Skydance, Comcast und Netflix verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de