Seit ihrem Allzeithoch zur Jahresmitte hat die Netflix-Aktie fast -20% an Wert verloren. Könnte ihr eine mögliche Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros. wieder neues Leben einhauchen und ist die Aktie des Streaming-Riesens noch einen Kauf wert? Das könnte den Ausschlag geben Es wird langsam spannend im Übernahmepoker des legendäre US-Medienkonzerns Warner Bros. Am Wochenende gaben die drei Bieter Paramount Skydance, Comcast und Netflix verbesserte ...

