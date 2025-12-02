Starke Bohrergebnisse: Goliath Resources erweitert Goldentdeckung mit zehn hochgradigen Bohrlöchern!

Anzeige / Werbung

Surebet liefert erneut ab: Goliath Resources bestätigt ein außergewöhnlich hochgradiges Goldsystem im Golden Triangle.

Goliath Resources (TSXV: GOT; WKN A2P063) hat erneut starke Bohrergebnisse von der Surebet-Entdeckung auf dem zu 100% unternehmenseigenen Golddigger-Projekt im Golden Triangle von British Columbia veröffentlicht. Das Unternehmen berichtet von zehn weiteren Bohrlöchern mit hochgradiger Goldmineralisierung in den Zonen Bonanza und Surebet sowie in einem Reduced-Intrusion-Related-Gold-Dyke (RIRG).

Die Surebet-Entdeckung umfasst derzeit ein rund 1,8 Quadratkilometer großes Gebiet mit einem System aus gestapelten, goldführenden Quarz-Sulfid-Adern. Laut Goliath Resources sind weiterhin 70 Bohrlöcher aus der Kampagne 2025 in der Auswertung; in 55 dieser Löcher wurden mehrere Vorkommen von mit bloßem Auge zu erkennendem, sichtbarem Gold (visible gold, VG) identifiziert.

Die heute gemeldeten Ergebnisse der 64.364 Meter umfassenden Bohrkampagne 2025, die vollständig auf die Surebet-Entdeckung ausgerichtet war, zeigen laut Goliath Resources einmal mehr, dass alle bislang auf Surebet niedergebrachten Bohrlöcher substanzielle Quarz-Sulfid-Mineralisation durchschnitten haben.

Goliath Resources: Bonanza- und Surebet-Zonen bleiben in alle Richtungen offen

Ein Schwerpunkt der aktuellen Meldung sind die Bonanza- und Surebet-Zonen, zwei Systeme gestapelter Goldadern in unterschiedlichen Einfallsrichtungen. Die Bonanza-Zone besteht aus nach Südosten einfallenden Adern, die inzwischen über rund 1,25 Kilometer in Ost-West-Richtung verfolgt wurden und nach Angaben des Unternehmens weiterhin offen sind. In nordwestlicher Richtung lässt sich Bonanza zusätzlich über etwa 580 Meter nachverfolgen.

Die höher gelegene Surebet-Zone, ein System gestapelter, nach Südwesten einfallender Adern, wurde über etwa 1,2 Kilometer in Südwest-Nordost-Richtung abgebohrt und ist ebenfalls noch nicht an ihre Grenzen gestoßen. Eine Heatmap der verteilten VG-Vorkommen zeigt laut Goliath Resources eine ausgeprägte Kontinuität der Goldmineralisierung innerhalb des Systems.

Besonders hervorgehoben von den aktuellen Ergebnissen wird Bohrloch GD-25-383, das in einem Eozän-RIRG-Dyke in etwa 417 bis 427 Metern Bohrtiefe - rund 500 Meter über dem Talboden - 7,28 g/t Gold über 8,00 Meter innerhalb eines Intervalls von 5,85 g/t Gold über 10,00 Meter durchschnitt. Der Abschnitt umfasst zudem 9,20 g/t Gold über 5,92 Meter sowie 12,75 g/t Gold über 4,02 Meter, jeweils mit mehreren Vorkommen von sichtbarem Gold. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich bei den Angaben derzeit ausschließlich um Goldgehalte handelt; Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkwerte stehen noch aus, ebenso eine angepasste Goldäquivalenz (AuEq). Die Mächtigkeiten werden als annähernd wahre Mächtigkeiten beschrieben.

Bohrkerne und Daten von Bohloch GD-25-383; Quelle: Goliath Resources

In Bohrloch GD-25-311 wurden zwei goldreiche Adern geschnitten: 15,13 g/t Gold über 3,00 Meter in der Bonanza-Zone sowie 2,6 g/t Gold über 4,01 Meter in der Surebet-Zone, beide mit sichtbarem Gold in Quarz-Sulfid-Gängen. Bohrloch GD-25-370 durchteufte drei goldführende Adern in der Bonanza-Zone, darunter bis zu 5,66 g/t Gold über 5,05 Meter, inklusive 9,24 g/t Gold über 3,05 Meter aus einem Bereich mit ausgeprägter Quarz-Sulfid-Vererzung und Brekzien.

Weitere gemeldete Abschnitte umfassen unter anderem:

GD-25-387: 4,05 g/t Gold über 6,13 Meter, einschließlich 5,36 g/t Gold über 4,15 Meter (Bonanza-Zone).

GD-25-385: 6,59 g/t Gold über 4,00 Meter, einschließlich 8,4 g/t Gold über 3,13 Meter (Surebet-Zone).

GD-25-398: 3,73 g/t Gold über 6,77 Meter mit einem Teilintervall von 5,41 g/t Gold über 4,64 Meter sowie ein zweites Intervall mit 2,68 g/t Gold über 3,00 Meter (Bonanza-Zone).

GD-25-378: 4,83 g/t Gold über 4,54 Meter, einschließlich 6,28 g/t Gold über 3,44 Meter (Bonanza-Zone, mit sichtbarem Gold), sowie 2,49 g/t Gold über 9,12 Meter (Surebet-Zone).

GD-25-410: 4,18 g/t Gold über 5,14 Meter, einschließlich 5,28 g/t Gold über 4,06 Meter im östlichsten Teil der Bonanza-Zone, wodurch deren Streichen auf 1,25 Kilometer erweitert wird.

GD-25-356: 4,98 g/t Gold über 3,87 Meter (Bonanza-Zone mit sichtbarem Gold).

GD-25-376: 4,32 g/t Gold über 4,20 Meter, einschließlich 5,47 g/t Gold über 3,20 Meter (Surebet-Zone mit sichtbarem Gold) sowie 3,55 g/t Gold über 3,93 Meter (Bonanza-Zone).

Alle genannten Intervalle werden vom Unternehmen als annähernd wahre Mächtigkeiten beschrieben; es handelt sich bislang ausschließlich um Goldanalysen.

Mehrere Gesteinstypen mit Goldmineralisierung auf Surebet

Goliath Resources hebt hervor, dass auf der Surebet-Entdeckung bislang drei Gesteinstypen mit Goldmineralisierung identifiziert wurden:

flach gelagerte, goldreiche gestapelte Quarz-Sulfid-Brekzien und -Stockwerkadern,

goldhaltige intermediär bis felsische, Eozän-alterierte RIRG-Dykes,

breite Zonen von kalksilikatisch alterierter Brekzie.

Alle diese Gesteinskörper enthalten nach Unternehmensangaben sichtbares Gold - von feinkörnig bis grobkörnig - und bleiben zur Tiefe und lateral offen. Goliath Resources interpretiert die Kombination aus RIRG-Dykes und Adernetz als Hinweis auf eine tiefere magmatische Quelle ("Motherlode"), die das ausgedehnte, etwa 1,8 km² große goldführende System speist.

Der geologische Berater des Unternehmens, Dr. Quinton Hennigh, der bei Crescat Capital - einem strategischen Investor von Goliath Resources - für die technischen Bereiche verantwortlich ist, verweist in seiner Stellungnahme auf die wiederholt beobachteten "starken Goldgehalte über beachtliche Adermächtigkeiten", die aus seiner Sicht potenziell mit großvolumigen Abbaumethoden in Einklang stehen könnten. Er betont zudem, dass ein Netzwerk gestapelter Quarz-Sulfid-Adern in Summe rasch beträchtliche Tonnagen aufbauen könne.

Das Bohrprogramm 2025

Die 2025er Bohrkampagne von Goliath Resources auf der Surebet-Entdeckung umfasste nach Unternehmensangaben 64.364 Meter Kernbohrungen mit neun Bohrgeräten. Ursprünglich waren 40.000 Meter geplant, die Kampagne wurde jedoch ausgeweitet, um die vermutete intrusive Goldquelle ("Motherlode"), die mineralisierten RIRG-Dykes, die bekannten gestapelten Adern sowie Erweiterungen in der Tiefe und zur Seite systematisch zu testen.

Von den 110 im Jahr 2025 gebohrten Löchern auf Surebet enthalten 83 sichtbares Gold, was rund 76% entspricht. Auf das gesamte bisherige Bohrvolumen hochgerechnet wurden in 355 von 386 Bohrlöchern (etwa 92%) VG-Vorkommen dokumentiert. Insgesamt liegen damit über 600 Bohransatzpunkte (Pierce Points) innerhalb des Surebet-Gebiets vor, verteilt auf zwölf goldmineralisierte Adern.

Das Golddigger-Projekt von Goliath Resources umfasst nach Unternehmensangaben 91.518 Hektar in der Eskay-Rift-Region des Golden Triangle, rund drei Kilometer von der geologischen "Red Line" entfernt - einer häufig verwendeten Leitstruktur bei der Exploration von Gold-Kupfer-Silber-Systemen. In dieser Region liegen bekannte Lagerstätten wie Eskay Creek, Premier und Snip sowie größere Projekte wie Brucejack, KSM oder Red Chris. Goliath Resources kontrolliert etwa 56 Kilometer der "Red Line"-Kontaktzone.

Metallurgische Untersuchungen zur Surebet-Mineralisierung haben laut einer früheren Unternehmensmeldung bei einer Kornfeinheit von 327 Mikrometern kombinierte Goldausbeuten von 92,2% aus Schwerkraft und Flotation ergeben, davon 48,8% als freies Gold allein über Schwerkrafttrennung, ohne Einsatz von Zyanid. Schädliche Elemente seien demnach in den bisherigen Tests nicht festgestellt worden.

Das Projekt liegt infrastrukturell günstig nahe den Gemeinden Alice Arm und Kitsault mit Zugang zu einer bestehenden Mühlenlizenz auf Privatgrund, Tidewasseranschluss, Straßenanbindung und Hochspannungsleitung.

Trotz aller Bohrungen und der bereits erzielten Erfolge: Goliath Resources hat auf Golddigger noch jede Menge Arbeit vor sich, um die das Projekt in Richtung der Grenzen der verschiedenen Goldvererzungszonen auszuweiten. Allerdings ist man im Goliath-Team mehr als enthusiastisch, das man mit Surebt eine seltene, hochgradige Goldentdeckung gemacht hat. Sobald das Unternehmen von Gründer und CEO Roger Rosmus alle Resultate des Jahres 2025 vorliegen hat, wird man das 3D-Modell der Mineralisierung auf den neuesten Stand bringen, um weitere Bohrungen bestmöglich vorzubereiten. Alles in Allem ist man der Ansicht, dass die Surebet-Entdeckung immer wieder zeigt, dass sie schnell zu einer der bedeutendsten, hochgradigen Goldentdeckungen British Columbias seit Langem werden dürfte.





Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA38171A2092