Der Batteriespeicher im bayerischen Vöhringen ist seit Anfang November in Betrieb. Für 80 Prozent der Kapazität hat Juniz Energy ein Capacity Purchase Agreement mit einer Laufzeit von sieben Jahren geschlossen. Juniz Energy hat mit Next Kraftwerke einen Vermarktungsvertrag für den Batteriespeicher "SMAREG 12" mit 20 Megawatt Leistung und 40 Megawattstunden Kapazität geschlossen. Die Anlage im bayerischen Vöhringen ist seit dem 1. November in Betrieb, wie Juniz Energy am Dienstag mitteilte. Für den operativen Betrieb sei nun ein siebenjähriges Vertragsmodell geschlossen worden.
